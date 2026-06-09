 

Вэнс — у США и Израиля много общих интересов, но иногда они расходятся

09.06.2026, 6:34, Разное
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Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что у США и Израиля «много общих интересов, но бывают и ситуации, когда наши интересы расходятся». Так он ответил на вопрос ведущего Fox News Джесси Уотерса, который начал интервью с вопроса о том, насколько Вэнс «обеспокоен шпионажем Израиля против США и его самостоятельными действиями в Ливане», пишет Times of Israel.

Вэнс утверждает, что «за последние полтора года США создали необходимое пространство, благодаря которому президент считает – и я думаю, что он прав, – что мы сможем достичь долгосрочного урегулирования по ядерной сделке с Ираном».

«Израилю это может нравиться, а может и не нравиться, – добавил он. – Но, в конечном счете, мы считаем, что это отвечает основным интересам США».

На вопрос о том, не пытаются ли иранцы «обвести вокруг пальца» американских переговорщиков, Вэнс ответил: «Все всегда пытаются друг друга обвести вокруг пальца».

Он также заявил, что в отличие от соглашения, условия которого сейчас обсуждает администрация Трампа, проблема ядерной сделки 2015 года заключалась в том, «что там не было надлежащего режима инспекций, гарантирующего, что иранцы никогда не смогут создать ядерное оружие».

Вэнс также выразил мнение, что иранцы «не хотят продолжения этой войны, это не в их интересах».


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