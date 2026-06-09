В знак протеста против Apple в России стартовала акция «назови сына Максом»

Россияне продолжают протестовать против удаления мессенджера MАХ из магазина приложений AppStore. По всей стране проходят санкционированные митинги, на собраниях трудовых коллективов представители технической интеллигенции проводят разъяснительную работу с гражданами о необходимости отказаться от продукции Apple в пользу отечественных гаджетов.

Создатель национального мессенджера компания VK объявила о старте общенациональной акции «назови сына Максом», в рамках которой новорождённые россияне получат имя в честь приложения. Как отмечают инициаторы, кампания должна продемонстрировать всему миру всю тщетность русофобской политики коллективного Запада.

«Они хотели поставить нас на колени, мы же только крепчаем и всё больше пользуемся российскими программами и техникой. Тысячи рождённых летом 2026 года Максов станут лучшей демонстрацией единения народа, партии и правительства», – сказал замглавы VK по политической работе с народонаселением.

Все принявшие участие в акции «назови сына Максом» станут акционерами VK – компания обещает подарить каждому новорождённому по одной своей акции.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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