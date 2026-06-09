 

В знак протеста против Apple в России стартовала акция «назови сына Максом»

09.06.2026, 11:00, Разное
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Россияне продолжают протестовать против удаления мессенджера MАХ из магазина приложений AppStore. По всей стране проходят санкционированные митинги, на собраниях трудовых коллективов представители технической интеллигенции проводят разъяснительную работу с гражданами о необходимости отказаться от продукции Apple в пользу отечественных гаджетов. 

Создатель национального мессенджера компания VK объявила о старте общенациональной акции «назови сына Максом», в рамках которой новорождённые россияне получат имя в честь приложения. Как отмечают инициаторы, кампания должна продемонстрировать всему миру всю тщетность русофобской политики коллективного Запада.

«Они хотели поставить нас на колени, мы же только крепчаем и всё больше пользуемся российскими программами и техникой. Тысячи рождённых летом 2026 года Максов станут лучшей демонстрацией единения народа, партии и правительства», – сказал замглавы VK по политической работе с народонаселением.

Все принявшие участие в акции «назови сына Максом» станут акционерами VK – компания обещает подарить каждому новорождённому по одной своей акции. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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