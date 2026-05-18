В закон о запрете на хранение особо крупных размеров наличности внесут исключение для депутатов и чиновников

Комитет Госдумы одобрил поправки к законопроекту, вводящему уголовную ответственность за хранение дома сумм свыше одного миллиона рублей. Из-под действия закона решено вывести лиц, замещающих государственные должности, – как пояснили авторы, тотальный запрет создавал бы неудобства для граждан, чей образ жизни исторически предполагает хранение наличности в сейфах и коробках из-под обуви.

В пояснительной записке уточняется, что обнаруженные у чиновника или депутата дензнаки будут считаться «временно выведенными из финансового поля». Парламентарии подчеркивают, что эта мера позволит им сосредоточиться на борьбе с зарплатами в конвертах для обычных граждан, не отвлекаясь на защиту собственных жилищ от внезапных проверок. Эксперты финансового рынка уже назвали поправку своевременной, отметив, что она легализует единственно возможную форму хеджирования рисков для тех, кто принимает законы.

«Представьте: человек честно проработал на благо региона, получил благодарность от бизнес-сообщества в виде скромной суммы, а тут к нему приходят с проверкой. Где ему её хранить, в банке под санкциями? В чулке оно сохраннее, – заявил один из соавторов инициативы, депутат Святослав Гуревич. – Кроме того, многие наши коллеги держат средства в наличной форме для соблюдения обрядов, требующих физического контакта с материальными благами перед их последующей легализацией через храмы и благотворительные фонды. Мы расширяем это исключение, чтобы ни у кого не возникло соблазна упрекнуть власть в лицемерии».

—