В США тренер по гимнастике приговорен к 90 годам тюрьмы за скрытую съемку несовершеннолетних

Федеральный суд в штате Миссисипи приговорил 39-летнего тренера по спортивной гимнастике Шона Гарднера к 90 годам лишения свободы за изготовление материалов сексуального характера с участием несовершеннолетних, пишет Associated Press.

Судья Кристи Джонсон назначила Гарднеру максимально возможное наказание – по 30 лет заключения за каждый из трех эпизодов, по которым он признал себя виновным. Сроки наказания будут отбываться последовательно, что фактически означает пожизненное заключение.

Следствие установило, что с декабря 2017 года по апрель 2018 года Гарднер, работавший тренером в гимнастическом клубе города Первис (Миссисипи), использовал скрытую камеру, установленную в туалете спортивного комплекса. Он тайно снимал несовершеннолетних воспитанниц, когда они переодевались и пользовались туалетом.

В ходе расследования были обнаружены видеозаписи как минимум десяти несовершеннолетних девочек. Материалы нашли на компьютерах Гарднера спустя несколько лет, когда правоохранительные органы расследовали заявления о сексуальных домогательствах с его стороны в штате Айова. В августе 2025 года тренер был задержан сотрудниками ФБР.

Гарднер также работал в известной спортивной школе Chow’s Gymnastics and Dance Institute в Айове. Несколько его бывших воспитанниц заявили о сексуальных домогательствах и подали гражданские иски. Однако обвинения по этим эпизодам ему пока не предъявлены.

Дело вызвало вопросы к руководству американской спортивной гимнастики. Согласно гражданским искам, представители USA Gymnastics и Центра безопасности спорта США (SafeSport) получали жалобы на поведение Гарднера еще в 2017 году, но он продолжал работать с детьми до 2022 года, когда был отстранен от тренерской деятельности.

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