 

В штате Нью-Йорк еврейские школьницы заблудились в туннелях. Инцидент вызвал волну антисемитизма

13.06.2026, 7:03, Разное
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В городе Наяк, штат Нью-Йорк, десятки еврейских школьниц во время экскурсии заблудились в туннелях ливневой канализации, но сумели самостоятельно выбраться из нее.

Местные власти назвали это счастливым завершением потенциально опасной ситуации, однако в социальных сетях инцидент вызвал волну антисемитских комментариев, пишет Times of Israel.

«Они ничего не могут с этим поделать. Тараканы и крысы обожают канализацию», – написал один пользователь Facebook в комментарии к публикации Rockland Daily.

«Эти туннели были им обещаны 3000 лет назад», – написал другой пользователь.

Во многих комментариях также упоминался инцидент 2024 года в штаб-квартире движения Хабад-Любавич в Бруклине, когда группа членов движения попыталась прорыть несанкционированный туннель под зданием.


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