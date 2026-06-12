Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1570-й день войны

Минобороны РФ 12 июня 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ за неделю утверждается: «С 6 по 12 июня в ответ на атаки по объектам на территории РФ ВС РФ нанесли два массированных и пять групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуре ВСУ, военным аэродромам, складам боеприпасов, местам сборки и запуска дальнобойных дронов и безэкипажных катеров, а также пунктам дислокации формирований и наемников.

Подразделения группировки «Север» взяли под контроль Шевченко и Охримовку Харьковской области, нанесли поражение силам восьми механизированных, мотопехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, шести бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и трех погранотрядов, уничтожив свыше 1570 военнослужащих, три танка, три бронемашины, 83 автомобиля, семь орудий, восемь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии, при этом потери противника составили более 1460 военнослужащих, 30 бронемашин (из них восемь западных), 142 автомобиля, 11 орудий и девять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки продвинулись в глубину обороны, освободили Химик и Роскошное в ДНР, нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны, ликвидировав свыше 1035 военнослужащих, три танка, 25 бронемашин, 103 автомобиля, 22 орудия и три станции РЭБ.

Подразделения группировки «Центр» освободили Приют в ДНР, нанесли поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, пяти бригад нацгвардии и бригады спецназначения Азов, уничтожив более 2135 военнослужащих, three танка, 17 бронемашин, 59 автомобилей и восемь орудий.

Подразделения группировки «Восток» продолжали наступательные действия, нанесли поражение двум механизированным, двум штурмовым, четырем десантно-штурмовым бригадам, бригаде беспилотных систем, пяти штурмовым полкам ВСУ и бригаде морской пехоты, ликвидировав свыше 2850 военнослужащих, 24 бронемашины, 48 автомобилей и девять орудий.

Подразделения группировки «Днепр» поразили силы двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и двух бригад теробороны, уничтожив более 320 военнослужащих, три бронемашины, 113 автомобилей и 18 станций РЭБ.

Средства ПВО сбили 74 управляемые авиабомбы, 11 снарядов РСЗО HIMARS, четыре крылатые ракеты Flamingo, три управляемые ракеты Нептун и 4776 БПЛА».

«Всего с начала операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 161 178 БПЛА, 662 ЗРК, 29 732 танка и других бронемашин, 1735 машин РСЗО, 35 321 орудие полевой артиллерии и миномет, 63 899 единиц автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми более 221200 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В конце мая 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла только убитыми почти 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 191 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно 15400 мирных жителей, в том числе около 800 детей; более 42000 гражданских, включая примерно 2600 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

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