Владимир Мединский: «Россия продала Аляску под влиянием мошенников»

Глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в эфире «Первого канала» рассказал о своём последнем открытии – во время работы в архиве МИД доктор исторических наук нашёл подтверждение, что сделка 1867 года о продаже Аляске США является ничтожной, так как была совершена под влиянием мошенников.

«Преступники обманули канцлера Александра Горчакова, позиция которого в итоге стала определяющей в подготовке соглашения. Поэтому и по тогдашним, и по сегодняшним законам, сделку нужно аннулировать, Аляску вернуть нам, а 7 миллионов долларов – американцам», – сказал Мединский.

В ближайшее время историк планирует обратиться в Басманный суд для признания договора о купле-продаже Аляски недействительным, в случае удовлетворения иска у Вашингтона будет около месяца на возвращение некогда крупнейшего штата России.

«Мы гуманно отнесёмся к тем жителям, кто останется на нашей святой земле. Они смогут получить российское гражданство в упрощённом порядке, разумеется, если выучат русский язык и сдадут экзамен по отечественной истории», – пообещал Мединский.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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