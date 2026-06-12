Старшая дочь короля Таиланда принцесса Баджракитиябха умерла в возрасте 47 лет

Старшая дочь короля Таиланда Махи Вачиралонгкорна, принцесса Баджракитиябха Махидол, скончалась в возрасте 47 лет после четырех лет проведенных в больнице в коме. О смерти принцессы сообщило Бюро королевского двора Таиланда.

Принцесса умерла вечером 11 июня в одной из больниц Бангкока, где находилась с декабря 2022 года после внезапной потери сознания, пишет агентство AP. Тогда дворец сообщил, что причиной стала микоплазменная инфекция, обычно связанная с пневмонией. С тех пор состояние принцессы оставалось тяжелым и постепенно ухудшалось.

Баджракитиябха была старшим ребенком короля и пользовалась большой известностью благодаря своей юридической и общественной деятельности. Она активно участвовала в реформах системы правосудия и была инициатором проекта Kamlangjai («Вдохновение»), направленного на помощь женщинам-заключенным в подготовке к возвращению в общество после освобождения.

Принцесса родилась 7 декабря 1978 года. Она получила юридическое образование в университете Таммасат, затем окончила магистратуру и защитила докторскую диссертацию по праву в Корнеллском университете в США. Ее научная работа была посвящена защите прав обвиняемых в уголовном процессе.

Хотя наследником престола в соответствии с таиландскими правилами престолонаследия считается младший сын короля, принц Дипангкорн Расмичоти, опыт Баджракитиябхи на государственной службе неоднократно вызывал предположения о том, что в будущем ей может быть отведена важная роль в монархии, в том числе в качестве регента при молодом монархе.

После непродолжительной работы в постоянном представительстве Таиланда при ООН в Нью-Йорке Баджракитиябха вернулась на родину и работала государственным прокурором. В 2012-2014 годах она занимала пост посла Таиланда в Австрии, после чего вновь сосредоточилась на вопросах уголовного правосудия.

В 2017 году принцесса была назначена послом доброй воли Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC).

Помимо проектов по реабилитации женщин-заключенных, Баджракитиябха участвовала в инициативах по улучшению условий содержания женщин в местах лишения свободы и в кампаниях по борьбе с насилием в отношении женщин. Ее деятельность способствовала принятию Генеральной Ассамблеей ООН так называемых Бангкокских правил – международных стандартов обращения с женщинами-заключенными и мер, не связанных с лишением свободы, для женщин-правонарушителей.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro