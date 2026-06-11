 

В Пентагоне эвакуированы несколько этажей из-за инцидента с опасными материалами

11.06.2026, 17:33, Разное
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В Пентагоне эвакуированы люди с нескольких этажей из-за инцидента с опасными материалами. Об этом пишет Reuters со ссылкой на пожарно-спасательную службу округа Арлингтон и на сообщение CNN.

Представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что внутренние системы здания выявили проблему с качеством воздуха, потребовавшую принятия мер безопасности до выяснения ее характера.

Пожарная служба не сообщает, что именно стало причиной срабатывания систем контроля воздуха. Информации о пострадавших не поступало.


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