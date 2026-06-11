Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1569-й день войны
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Минобороны РФ 11 июня 2026 года представило
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Минобороны РФ 11 июня 2026 года представило
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