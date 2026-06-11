«Колдовство и чернокнижие»: протоиерей облил святой водой корпоративный VPN-сервер в крупной IT- компании

В головном офисе «Яндекса» состоялся обряд экзорцизма над корпоративным VPN-сервером, работавшим в обход блокировок. Борьбой с цифровым наваждением по собственной инициативе занялся протоиерей Онуфрий (Касперский), имеющий опыт окормления IT-отделов.

Священнослужитель, войдя в серверную, трижды осенил стойку крестным знамением, а затем опрокинул на неё ведро освящённой воды, назвав аппаратное обеспечение «рассадником криптографии и лукавых протоколов». Он также заявлял, что сервер одержим «бесовской маршрутизацией», не поддающейся стандартным методам файрвола. В присутствии службы безопасности и топ-менеджмента он прочитал чин изгнания злых духов из дата-центра, а затем окропил святой водой каждый патч-корд.

«Это колдовство и чернокнижие в чистом виде. Пакеты данных скачут по протоколам, неведомым православному сознанию», – пояснил он.

Эксперт также рекомендовал настроить межсетевой экран на отсечение пакетов, чей TTL превышает число апостолов.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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