 

«Колдовство и чернокнижие»: протоиерей облил святой водой корпоративный VPN-сервер в крупной IT- компании

11.06.2026, 13:00, Разное
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В головном офисе «Яндекса» состоялся обряд экзорцизма над корпоративным VPN-сервером, работавшим в обход блокировок. Борьбой с цифровым наваждением по собственной инициативе занялся протоиерей Онуфрий (Касперский), имеющий опыт окормления IT-отделов. 

Священнослужитель, войдя в серверную, трижды осенил стойку крестным знамением, а затем опрокинул на неё ведро освящённой воды, назвав аппаратное обеспечение «рассадником криптографии и лукавых протоколов». Он также заявлял, что сервер одержим «бесовской маршрутизацией», не поддающейся стандартным методам файрвола. В присутствии службы безопасности и топ-менеджмента он прочитал чин изгнания злых духов из дата-центра, а затем окропил святой водой каждый патч-корд.

«Это колдовство и чернокнижие в чистом виде. Пакеты данных скачут по протоколам, неведомым православному сознанию», – пояснил он.

Эксперт также рекомендовал настроить межсетевой экран на отсечение пакетов, чей TTL превышает число апостолов.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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