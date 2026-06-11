 

«Роскосмос» запустит на орбиту первый спутник, соответствующий стандарту «Халяль»

11.06.2026, 11:00, Разное
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Госкорпорация «Роскосмос» совместно с Духовным управлением мусульман (ДУМ) завершила сертификацию новейшего аппарата дистанционного зондирования Земли. Спутник связи «Казан-1» стал первым в истории космическим объектом, который получил сертификат соответствия нормам шариата на всех этапах сборки.

Как пояснили в ведомстве, в процессе производства электроники инженеры полностью отказались от использования любых технических спиртов животного происхождения для протирки плат. Все смазочные материалы для подвижных механизмов солнечных батарей были заменены на импортозамещённые составы, одобренные экспертным комитетом.

Кроме того, программное обеспечение аппарата получило: автоматический разворот антенн строго в сторону Мекки пять раз в сутки, блокировку сигналов с сайтов азартных игр и букмекерских контор и трансляцию аудиозаписей азана в ультракоротком волновом диапазоне.

Особое внимание уделили траектории полёта. Центр управления полетами рассчитал орбиту спутника таким образом, чтобы он никогда не пролетал над зонами геомагнитных аномалий, которые суеверные специалисты считают «сомнительными». В будущем Роскосмос планирует создать целую орбитальную группировку «Халяль-Сат» для предоставления чистейшего интернета без греховного контента.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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