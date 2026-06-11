Великобритания, Австралия и Канада выделили 3 млн фунтов на палестино-израильские мирные инициативы

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер, австралийская коллега Пенни Вонг и глава внешнеполитического ведомства Канады Анита Ананд объявили на встрече в Лондоне об учреждении фонд продвижения «решения двух государств» для урегулирования палестино-израильского конфликта.

Каждая из стран выделила для фонда по 1 миллиону фунтов стерлингов.

Согласно заявлению британского правительства, фонд сосредоточится на поддержке новых и существующих низовых инициатив — в первую очередь проектов с участием молодежных организаций, структур гражданского общества и женщин.

После начала работы фонд намерен привлечь дополнительных доноров и расширить масштаб деятельности.

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