«Патриотам это ни к чему»: из мессенджера MAX удалят поддержку латиницы

Разработчики отечественного мессенджера MAX анонсировали новый шаг на пути к цифровому суверенитету: из приложения будет полностью удалена поддержка латиницы. В пресс-службе сервиса пояснили, что патриотически настроенным гражданам иностранный алфавит не нужен.

После обновления пользователи смогут набирать сообщения исключительно на русском, используя раскладку, в которой все буквы одобрены лингвистическим отделом Минцифры. Смайлы также подвергнутся реформе: улыбающийся эмодзи будет заменён на суровый, но справедливый, а «окей» с пальцами превратится в жест «так точно». Исключение сделано только для буквы «Z», которая признана временно допустимой.

В Минцифры отметили, что латиница – это троянский конь, через который в чаты проникают чуждые смыслы.

«Настоящему патриоту латиница без надобности, – заявил глава отдела идеологической чистоты интерфейсов Платон Закромов. – Мы провели исследование: 97% пользователей используют иностранные буквы исключительно для написания слов «VPN», «Instagram» и «SWIFT-перевод», что уже само по себе противозаконно. Оставшиеся 3% – это программисты, среди которых тоже много чуждых элементов».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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