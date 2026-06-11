Госдума увеличила в 12 раз пошлину за выход из российского гражданства

Государственная дума РФ приняла во втором и третьем чтении законопроект о значительном повышении пошлин на миграционные услуги. Так пошлина за получение российского гражданство и выход из него вырастет в 12 раз – до 50000 рублей (порядка 700 долларов США).

Оформление вида на жительство в РФ подорожает в пять раз, до 30000 рублей, разрешения на временное проживание – в восемь раз, до 15000 рублей. Сбор за привлечение иностранцев к работе также увеличен до 15000 рублей за человека.

Инициатором повышения сборов выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Мы считаем: нам надо выходить на те уровни, чтобы сюда приезжали самые талантливые, самые эффективные, и чтобы они вносили свой вклад в развитие государства», – заявлял он.

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