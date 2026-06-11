Трамп анонсировал новый удар по Ирану и захват острова Харг

Президент США Дональд Трамп опубликовал сообщение в социальной сети Truth, в котором сообщил о намерении США продолжить в ночь на пятницу, 12 июня, удары по иранским военным объектам.

«Соединенные Штаты нанесут ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ удар по Ирану СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ (Чьи военно-морские силы, военно-воздушные силы, радары, противовоздушная оборона и все другие виды обороны вместе с большей частью их наступательного потенциала УНИЧТОЖЕНЫ!)», — говорится в публикации.

Трамп также добавил, что «в какой-то момент в не столь отдаленном будущем мы захватим остров Харг и другие объекты нефтяной инфраструктуры и возьмем под полный контроль их рынки нефти и газа, точно так же, как мы сделали с Венесуэлой, к выгоде и Венесуэлы и Соединенных Штатов Америки».

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