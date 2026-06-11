 

Министр обороны Великобритании ушел в отставку из-за проблем с финансированием

11.06.2026, 15:03, Разное
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Министр обороны Великобритании Джон Хили направил премьер-министру Киру Стармеру прошение об отставке. Причиной своего решения он называет нехватку финансирования, необходимого для реализации нового плана развития вооруженных сил.

«Вам известны нужды нашей обороны, вы четко отстаивали их, выступая на Мюнхенской конференции в феврале. Без плана инвестиций, соответствующему моменту, мне пришлось принимать решения, снижающие боеготовность, увеличивающие риск для войск и военных действий и делающие нашу страну менее безопасной», – написал он.

Хили перечислил области деятельности, вызывающие его гордость: расширение поддержки Украины, досрочное увеличение военного бюджета до 2,5% ВВП, начала крупнейших реформ вооруженных сил, увеличение оборонного экспорта.


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