 

Перлюстрация электронных писем на иностранные адреса будет занимать не более 14 рабочих дней

11.06.2026, 16:00, Разное
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С 15 июня перлюстрация электронных писем, направляемых на зарубежные адреса, будет занимать не более 14 рабочих дней с момента отправления, заверили в правительстве. Ранее сроки ознакомления уполномоченных сотрудников с частной перепиской могли достигать 60-70 дней, что вызывало нарекания общественности.

Внедрение автоматизированной системы «Бенкендорф-4000» позволит сократить время цензурного контроля вдвое. Власти уточнили, что 14 дней – это максимальный срок; если система не успела провести проверку за это время, письмо будет уничтожено, о чём получат уведомления и получатель, и отправитель.

«Мы внедряем клиентоориентированный подход в сферу государственного надзора, – пояснили в межведомственной рабочей группе. – Сейчас среди граждан есть коненсус о том, что перлюстрация необходима для их же безопасности, но есть и справедливые возмущения из-за сроков проверки. Поэтому мы идём навстречу людям – всё же у нас социальное государство».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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