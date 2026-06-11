Перлюстрация электронных писем на иностранные адреса будет занимать не более 14 рабочих дней

С 15 июня перлюстрация электронных писем, направляемых на зарубежные адреса, будет занимать не более 14 рабочих дней с момента отправления, заверили в правительстве. Ранее сроки ознакомления уполномоченных сотрудников с частной перепиской могли достигать 60-70 дней, что вызывало нарекания общественности.

Внедрение автоматизированной системы «Бенкендорф-4000» позволит сократить время цензурного контроля вдвое. Власти уточнили, что 14 дней – это максимальный срок; если система не успела провести проверку за это время, письмо будет уничтожено, о чём получат уведомления и получатель, и отправитель.

«Мы внедряем клиентоориентированный подход в сферу государственного надзора, – пояснили в межведомственной рабочей группе. – Сейчас среди граждан есть коненсус о том, что перлюстрация необходима для их же безопасности, но есть и справедливые возмущения из-за сроков проверки. Поэтому мы идём навстречу людям – всё же у нас социальное государство».

—

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro