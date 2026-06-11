Тренд: москвичи всё чаще предпочитают шоппиться в офлайн-маркетплейсах

Кэжуал онлайн-шоппинг больше не в тренде у москвичей – всё больше жителей столицы предпочитают шоппиться в офлайн-маркетплейсах. В московских изданиях всё чаще публикуют топовые офлайн-споты и эдвайсы от опытных офлайн-байеров.

Журналисты «Москва-Дэйли» пишут, что новый вид шопинга даёт особый экспириенс – планируемые к покупке вещи можно осмотреть и даже примерить, и если они не подходят, доступен инстант-рефанд.

«Есть ощущение эксклюзивности, когда все вокруг шопятся по-старинке в онлайне, а ты пробуешь что-то новое и хантишь офлайн-споты для шопинга. И много плюсов: смол-токи с продавцами, возможность сделать он-спот примерочку, – рассказал изданию житель столицы по имени Даниил. – Я думаю, что со временем это станет трендом у нас в Москве, а через год-другой и до России докатится – ну, как обычно это происходит».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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