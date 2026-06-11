 

Беспилотный катер впервые провел спасательную операцию в открытом море

11.06.2026, 20:19, Разное
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Как сообщило Центральное командование США (CENTCOM), в понедельник два пилота вертолета ВМС США, потерпевшие крушение в акватории Ормузского пролива недалеко от Омана, были спасены с помощью беспилотного катера.

Речь идет о спасательной операции с участием безэкипажного катера Corsair из состава базирующейся в Бахрейне 59-й оперативной группы ВМС США. Представитель CENTCOM Тим Хокинс сообщил, что катер обнаружил пилотов и спас их в течение двух часов, доказав тем самым, что отныне безэкипажные катера могут использоваться и для спасения людей.

Беспилотный катер Corsair разработан техасской оборонной компанией Saronic Technologies. Длина судна — 7,3 метра. Внешне он напоминает скоростной катер, предназначенный для длительного пребывания в море. Как сообщают в компании, катер может преодолевать расстояние около 1900 км с полезным грузом 450 кг.Источник &#8212 CENTCOM


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