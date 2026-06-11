Трамп объявил, что отменил запланированные на вечер удары по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированные на вечер удары по Ирану. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, предложения по сделке были переданы на рассмотрение высшему руководству Ирана, и руководство их одобрило.

«Поскольку условия сделки с Исламской Республикой Иран были переданы на рассмотрение высшего иранского руководства и получили его одобрение, я, как президент Соединенных Штатов Америки, отменил запланированные на этот вечер бомбардировки и удары по Ирану», – написал он.

По словам Трампа, все стороны, участвующие в переговорах, согласовали как общий план сделки, так и ее окончательные условия. Среди участников переговоров он назвал Израиль, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Турцию, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Иорданию, Египет и «другие страны».

По словам Трампа, морская блокада останется в силе до заключения соглашения. «Время и место его подписания будут объявлены в ближайшее время», – заявил он.

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