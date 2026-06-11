Китайские ученые нашли способ переработки пластика в авиатопливо

Исследователи из Нанкинского лесотехнического университета и Университета Цинхуа представили новый и очень эффективный способ переработки пластикового мусора в топливо. Что, потенциально, создает колоссальную ресурсную базу – за счет накопленных запасов этого самого мусора. Главные преимущества новой технологии – низкая стоимость, высокая эффективность, а также работа при более низких температурах и давлении, чем у предыдущих аналогов.

Все начинается с пиролиза, когда пластик нагревают свыше 460°C, чтобы длинные полимерные цепи распались на короткие углеводородные фрагменты. На следующем этапе происходит гидрогенизация при 160°C с использованием специальных катализаторов. Ученые выделили изолированные центры рутения (Ru) на оксиде CoAl. Они позволяют гидрировать стирол до этилциклогексана при давлении, близком к атмосферному. Обычно при плавлении пластика формируется хаотичная смесь газов, воска, масел и сажи – новый метод позволяет избежать этого.

Базовым сырьем является полистирол, как самый массовый мусор — это всевозможная упаковка и одноразовая посуда. Он очень хорошо разлагается при нагреве. Тандемный проточный реактор с атомарно распределенными центрами Ru оказался успешной альтернативой традиционным автоклавам высокого давления. Что еще важнее, процесс легко и сравнительно дешево масштабируется, а потому удобен как для точечного применения, так и в промышленных масштабах.

Исследователи прямо говорят, что все упирается в изучение свойств катализаторов на основе отдельных атомов Ru. Это пока что область экспериментов – не исключено, что ученые смогут создать новые формы катализаторов, которые позволят радикально изменить процесс переработки пластика. В любом случае, стимулы для этой работы и источники сырья на планете уже наличествуют в избытке.Источник — Tech Xplore

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