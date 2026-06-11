Трамп заявил, что обсудил с Нетаниягу свое решение по Ирану

Президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами в Овальном кабинете сказал, что возможное соглашение с Ираном находится на завершающей стадии и может быть подписано в ближайшие дни, передает корреспондент CNN Кевин Липтак.

Трамп отметил, что речь идет о «большом урегулировании», которое может положить конец войне с Ираном. По его словам, «документы практически готовы».

«Посмотрим. Это должно быть сделано довольно быстро», – заявил Трамп.

Президент США также сказал, что незадолго до этого говорил с рядом лидеров, в том числе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и руководителями стран Персидского залива.

По словам Трампа, церемония подписания соглашения может состояться в ближайшее время, возможно, в Европе. В ней, как ожидается, может принять участие вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Ранее израильские СМИ сообщали, что заявление Трампа о продвижении к соглашению с Ираном застало врасплох израильское руководство. По этим сообщениям, в Израиле в течение дня считали, что шансы на сделку, напротив, снижаются, а дипломатическая инициатива Вашингтона ведет в тупик.

Биньямин Нетаниягу пока никак не прокомментировал слова Трампа.

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