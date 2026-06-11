Lego выпустила свой самый большой конструктор — и это Sagrada Familia Антонио Гауди

Строительство храма Святого Семейства (Sagrada Familia) в испанской Барселоне длится уже более 140 лет, но новая модель конструктора от Lego, надо полагать, будет собираться немного быстрее. Этот конструктор состоит из более чем 12 тысяч деталей и является самым большим набором Lego на сегодняшний день.

Базилика Sagrada Familia высотой 172,5 м считается самой высокой в мировом зачете. Идеи архитектора дель Вильяра были переработаны его коллегой по цеху Атонио Гауди. Последний полностью изменил облик храма, сделав его таким, каким мы знаем его сегодня. Набор Lego выпущен в честь столетия со дня смерти великого архитектора.

Реплика от Lego максимально приближена к оригиналу: в ней воссозданы высокие башни, фасады и множество мелких, но важных деталей базилики, включая витражи, призванные передать удивительную игру света внутри собора. Готовая модель имеет размеры 62 сантиметра в высоту, 47 в ширину и 39 в глубину. «В новом наборе отражена история создания самой знаковой достопримечательности Барселоны, а этапы сборки повторяют хронологию возведения базилики», — сообщает пресс-служба Lego.

Сборка необычного конструктора начинается с фундаментальной апсиды и крипты, продолжается фасадом Рождества и драматичным фасадом Страстей Христовых. Затем следует переход к величественным нефам, западной ризнице и шести знаменитым башням. На последнем этапе модель дополняется фасадом Славы и восточной ризницей.

Конструктор под названием «Саграда Фамилия» входит в серию «Архитектура Lego», где уже представлены Тадж-Махал и здание Капитолия. Если вы захотите собрать его самостоятельно, приготовьтесь выложить 799,99 долларов.Источник — Lego

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