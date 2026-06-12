Ученые научились различать собак левшей и правшей

Феномен доминирования разных полушарий головного мозга при решении тех или иных задач называется латеральность, именно он лежит в основе предпочтения правой и левой руки у людей и животных. Асимметрия полушарий — фундаментальный элемент организации мозга, который играет ключевую роль не только в моторных функциях, но и в сенсорных и когнитивных.

У домашних собак это свойство так же проявляется как на сенсорном уровне (обоняние, слух, зрение), так и на моторном (предпочтение правой или левой лапы), что делает собаку одним из наиболее важных видов животных для изучения эволюционных и биологических механизмов латерализации .

Собаки жили бок о бок слюдьми на протяжении многих столетий и постепенно «переняли» у них многие привычки, научились понимать человека и даже «думать» схожим образом. Это делает собаку отличной моделью для изучения поведенческих особенностей. Кроме того, у этих животных, как и у людей, «выбор» ведущей лапы зависит от пола — самки чаще отдают предпочтение правой лапе, самцы — левой.

Исследовательская группа адаптировала психологический инструмент под названием Эдинбургский опросник, разработанный в начале 1970-х годов для определения доминирующей руки у людей.

Новый тест получил название Догинбургский опросник и объединил результаты четырех физических тестов — двух, связанных с манипуляцией лапами, и двух, отслеживающих ходьбу, — для создания комбинированного показателя предпочтения лап при решении разных задач. Исследование опубликовано в журнале Royal Society Open Science.

Очевидно, что к животным неприменимы анкеты для оценки их предпочтений. В исследованиях латеральности у собак используются в основном поведенческие тесты. Наиболее распространенный — наблюдение за лапой, используемой для стабилизации игрушки, чтобы добраться до пищевого вознаграждения внутри, хотя этот тест имеет ряд ограничений и неточностей. Также в предыдущие десятилетия использовались такие тесты, как удаление ленты с глаз, носа или одеяла с головы, но от них отказались, так как они могут вызвать стресс и дискомфорт у животного.

В новом исследовании были обследованы 47 здоровых собак в возрасте от 1 до 10 лет. Каждая собака проходила индивидуальное тестирование в трех различных условиях: дома, на открытой площадке и в изолированной комнате кафедры ветеринарной медицины Университета Бари (Италия).

Каждая прошла четыре испытания: тест на удержание игрушки лапой, тест на доставание лакомства, тест на преодоление первой ступеньки лестницы со стоячего положения и тест на преодоление приподнятой дорожки.

Затем данные всех четырех тестов объединили для расчета комплексного показателя, который определил, к какой категории относится та или иная собака. Испытуемых разделили на пять категорий в зависимости от моторной латерализации: сильная левая сторона, слабая левая сторона, амбилатеральность (нет выраженного предпочтения), слабая правая сторона или сильная правая сторона.

В будущем ученые хотят расширить перечень упражнений и протестировать их на большом разнообразии пород собак. Они уверены, что знание о том, какая лапа у собаки ведущая, — это не просто любопытный факт для владельцев. Латеральность связана с различиями в поведении, реакциях на стресс и когнитивных способностях собак. Знание о том, какую лапу собака предпочитает, может быть полезно при дрессировке, оценке благополучия животного и выборе служебных собак.