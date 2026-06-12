Российским учёным удалось создать гибрид кролика и льва по советским научным записям

Группе ученых-генетиков под эгидой Института советских исследований им. И.А. Пирожкова удалось вывести жизнеспособный гибрид льва и кролика.

Разработка велась согласно рассекреченным в 2025 году научным работам Всесоюзного научно-исследовательского института генетики и селекции (ВНИИГиС) 1958 года, обнаруженным в архивах Министерства сельского хозяйства СССР. На презентации в «Тимирязев центре» доктор биологических наук Андрей Фалуй рассказал, что сотрудникам института удалось объединить геномы двух видов методом клеточного слияния.

«Мы действовали строго по советским научным работам. Никакой навязанной Западом генной инженерии – только советская школа, ручной труд и вера в победу коммунизма. Итог превзошел ожидания: организм стабилен, фертилен, приучен к рукам и обладает рядом уникальных способностей», – заявил Фалуй.

Согласно описанию, представленному учёными, гибрид имеет морду и переднюю часть туловища льва, а также длинные кроличьи уши и мягкую шерсть на задних лапах, любые движения зверя тихие, не спешные, без суеты, а его взгляд обладает «некоей иронией». Взрослая особь достигает 1 метра в длину, весит до 60 килограммов, при этом сохраняет повадки любопытного травоядного.

В ходе апробации специалисты зафиксировали у зверя несколько физиологических феноменов.

«Если раздразнить зверя, он может издать рык, превращающий обычную воду в радиусе нескольких метров в газированный напиток. А его длинные кроличьи уши способны улавливать радиочастоту 103,4 FM, благодаря чему рядом с ним негромко слышно «Радио Маяк»», – отмечается в презентации.

По данным ученых, питание зверя ограничено: он употребляет в пищу только советское мороженое (по ГОСТу 117-41), борщевик Сосновского и стекловату. Кроме того, гибрид испытывает тягу к шлакоблокам – он играет с ними и спит на них, подобно тому, как домашние кошки спят в картонных коробках.

Ученые планируют развить успех и размножить животное, чтобы в перспективе каждый россиянин мог завести его дома вместо кота, собаки или попугая. В Минсельхозе уже прорабатывается вопрос о внесении гибрида в перечень потенциально одомашниваемых видов.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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