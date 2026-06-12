Минпромторг поддержит производителей алкоголя агиткампанией за умеренное пьянство

Министерство промышленности и торговли объявило о запуске масштабной социальной рекламы, направленной на поддержку отечественных производителей спиртного. Ведомство намерено профинансировать агитационную кампанию под лозунгом «Умеренное пьянство – залог здоровой экономики».

Ключевым элементом кампании станет новое требование к кинематографистам: отныне в отечественных фильмах герои обязаны употреблять горячительные напитки не менее 10% экранного времени. Сценаристы, не выполняющие норму по рюмкам и бокалам, столкнутся с приостановкой финансирования, а режиссёрам рекомендовано переснять финалы культовых лент, добавив сцены коллективного распития. В министерстве также анонсировали выпуск методички «Как культурно опохмелиться, не роняя достоинства», которая будет распространяться через центры госуслуг. Одновременно с этим Минюст готовит поправки, согласно которым пропаганда полного отказа от алкоголя будет приравнена к экстремизму и попытке подрыва бюджетной стабильности.

«Мы должны найти золотую середину между абсолютной трезвостью, которая губит акцизные сборы, и беспробудным пьянством, которое губит всё остальное, – заявил замглавы Минпромторга Аркадий Хмельницкий. – Гражданин, агитирующий за трезвый образ жизни, теперь будет рассматриваться как экстремист, покушающийся на доходы государства. Мы не можем допустить, чтобы чьи-то убеждения оставили без средств казну. Помните: каждая вторая бутылка – это вклад в обороноспособность страны, а каждая неподнятая рюмка – это удар по суверенитету».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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