 

Минпромторг поддержит производителей алкоголя агиткампанией за умеренное пьянство

12.06.2026, 13:00, Разное
  Поддержать в Patreon

Министерство промышленности и торговли объявило о запуске масштабной социальной рекламы, направленной на поддержку отечественных производителей спиртного. Ведомство намерено профинансировать агитационную кампанию под лозунгом «Умеренное пьянство – залог здоровой экономики». 

Ключевым элементом кампании станет новое требование к кинематографистам: отныне в отечественных фильмах герои обязаны употреблять горячительные напитки не менее 10% экранного времени. Сценаристы, не выполняющие норму по рюмкам и бокалам, столкнутся с приостановкой финансирования, а режиссёрам рекомендовано переснять финалы культовых лент, добавив сцены коллективного распития. В министерстве также анонсировали выпуск методички «Как культурно опохмелиться, не роняя достоинства», которая будет распространяться через центры госуслуг. Одновременно с этим Минюст готовит поправки, согласно которым пропаганда полного отказа от алкоголя будет приравнена к экстремизму и попытке подрыва бюджетной стабильности.

«Мы должны найти золотую середину между абсолютной трезвостью, которая губит акцизные сборы, и беспробудным пьянством, которое губит всё остальное, – заявил замглавы Минпромторга Аркадий Хмельницкий. – Гражданин, агитирующий за трезвый образ жизни, теперь будет рассматриваться как экстремист, покушающийся на доходы государства. Мы не можем допустить, чтобы чьи-то убеждения оставили без средств казну. Помните: каждая вторая бутылка – это вклад в обороноспособность страны, а каждая неподнятая рюмка – это удар по суверенитету».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

12.06 / Физики опубликовали первые точные измерения нейтринных осцилляций в обсерватории JUNO

12.06 / Владимир Мединский: «Россия продала Аляску под влиянием мошенников»

12.06 / Ученые раскрыли причину воспалительного заболевания кишечника

12.06 / Российским учёным удалось создать гибрид кролика и льва по советским научным записям

12.06 / Астрономы объяснили обилие «мертвых» галактик в ранней Вселенной

12.06 / Трамп объявил об окончании войны с Ираном, хотя Тегеран не принял какую-либо сделку

12.06 / Ученые научились различать собак левшей и правшей

12.06 / Старшая дочь короля Таиланда принцесса Баджракитиябха умерла в возрасте 47 лет

11.06 / Трамп заявил, что обсудил с Нетаниягу свое решение по Ирану

11.06 / Китайские ученые нашли способ переработки пластика в авиатопливо

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике