 

Ученые раскрыли причину воспалительного заболевания кишечника

12.06.2026, 10:15, Разное
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Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) — группа хронических заболеваний, от которых страдают миллионы людей во всем мире. Для ВЗК характерно стойкое воспаление слизистой оболочки пищеварительного тракта.
 
Две наиболее распространенных формы ВЗК  — болезнь Крона и язвенный колит. При язвенном колите сплошь воспалена слизистая оболочка толстого кишечника, а при болезни Крона может быть воспален любой отдел желудочно-кишечного тракта. Эти патологии обычно начинаются в подростковом или раннем взрослом возрасте и остаются с человеком на всю жизнь.
 
Точные биологические причины развития ВЗК не ясны. Считается, что среди них могут быть генетическая предрасположенность и аутоиммунные реакции.  Эффективных методов лечения ВЗК пока не существует.
 
Авторы нового исследования, ученые из Оксфордского, Ньюкаслского и Кембриджского университетов (Великобритания) пришли к выводу: ВЗК — это не некое единое заболевание с двумя формами, болезнью Крона и язвенным колитом, а группа биологически различных заболеваний, обусловленных разными механизмами, лежащими в их основе.
 
Исследователи, статья которых опубликована в New England Journal of Medicine, проанализировали данные 4909 пациентов с ВЗК и сделали два важных открытия.
 
Во-первых, оказалось, что у довольно значительной части пациентов наблюдаются аутоиммунные реакции на одну из важнейших сигнальных молекул иммунной системы, интерлейкин-10 (ИЛ-10), что приводит к неконтролируемому воспалению.
 
Антитела — это специфические белки, которые вырабатывает иммунная система для защиты организма от чужеродных агентов: инфекций, вирусов, бактерий, паразитов, грибков. Аутоантитела — антитела, которые атакуют не на чужеродные агенты, а на собственные клетки организма.
 
Так, высокий уровень нейтрализующих аутоантител к IL-10 обнаружили в крови примерно у 3,5% пациентов с ВЗК, причем как с болезнью Крона, так и с язвенным колитом. У  здоровых людей такие антитела в крови полностью отсутствовали.  
 
Интерлейкин-10 — противовоспалительный цитокин, который играет ключевую роль в регулировании и ограничении воспаления в организме. Когда аутоантитела блокируют IL-10, они тем самым снимают с иммунной системы естественный «тормоз», позволяя воспалительным реакциям продолжаться бесконтрольно.
 
Вторым открытием исследователей стало то, что все пациенты с аутоантителами к IL-10 оказались носителями генетического варианта, известного как HLA-DRB1*01:03 — одного из самых мощных генетических факторов риска ВЗК.
 
Связь между HLA-DRB1*01:03 и тяжелой формой воспалительного заболевания кишечника впервые выявили ​​исследователи из Оксфордского университета еще 30 лет тому назад. Кроме того, ученые уже более 10 лет подозревали, что IL-10 играет важную роль у пациентов с ВЗК. Однако до сих пор было неясно, как два этих фактора связаны между собой.
 
Результаты исследования восполнили это недостающее звено и показали, что у носителей варианта HLA-DRB1*01:03 повышена вероятность аутоиммунной реакции на IL-10. Это объяснило, как именно ген способствует развитию заболевания.
 
Понимание причины воспаления в кишечнике открыло возможности для появления новых методов диагностики и лечения ВЗК у группы пациентов с аутоиммунной реакцией на IL-10. Необходима разработка специальных анализов крови, по которым можно будет выявлять этот тип ВЗК, а также методов лечения, направленных на сами аутоантитела или на клетки, которые их продуцируют, заключили исследователи.


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