 

В пригородных электричках громкоговорители начнут транслировать рекламу

12.06.2026, 18:00, Разное
  Поддержать в Patreon

В РЖД сообщили о запуске новой программы монетизации пригородных перевозок. Уже с сентября в электричках начнут транслировать рекламные сообщения через громкую связь. По словам представителей компании, мера связана с непростой финансовой ситуацией: расходы на содержание инфраструктуры растут, а пассажиры по-прежнему продолжают ездить «зайцами».

Рекламные объявления будут звучать после каждой остановки, перед каждой остановкой, в промежутках между остановками, а также вместо служебных объявлений. При этом в каждом составе будет минимум как один вагон первого класса, доступный по подписке «Электричка Плюс» за 799 рублей в месяц.

«Сегодня в поезде просто сообщают, какая станция следующая. Но почему бы одновременно не рассказать о выгодных кредитах, доставке еды или новых жилых комплексах? Если транспорт может не только перевозить людей, но и продвигать полезные товары и услуги, то он будет это делать», – пояснили в компании.

В пилотном режиме система уже работает на нескольких направлениях. Как отмечают опрошенные пассажиры, после 40-минутной поездки они вспомнить процентные ставки крупнейших банков, два-три бренда кормов для домашних животных и промокоды служб доставок еды.

Если эксперимент окажется успешным, в дальнейшем РЖД планирует внедрить дополнительные форматы монетизации. Среди рассматриваемых мер – обязательный просмотр рекламного ролика перед открытием дверей вагона, брендирование названий станций и «динамическое ценообразование на право сидеть лицом по направлению движения».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

12.06 / Глобальный сбой в соцсетях Meta

12.06 / Житель Тамбова, отсидевший за фразу «Талибы красавцы», теперь сядет за оскорбление талибов в беседе с прессой после освобождения

12.06 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1570-й день войны

12.06 / Песни родителей подготовили к жаре еще невылупившихся птенцов

12.06 / Минпромторг поддержит производителей алкоголя агиткампанией за умеренное пьянство

12.06 / Физики опубликовали первые точные измерения нейтринных осцилляций в обсерватории JUNO

12.06 / Владимир Мединский: «Россия продала Аляску под влиянием мошенников»

12.06 / Ученые раскрыли причину воспалительного заболевания кишечника

12.06 / Российским учёным удалось создать гибрид кролика и льва по советским научным записям

12.06 / Астрономы объяснили обилие «мертвых» галактик в ранней Вселенной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике