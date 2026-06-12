В пригородных электричках громкоговорители начнут транслировать рекламу

В РЖД сообщили о запуске новой программы монетизации пригородных перевозок. Уже с сентября в электричках начнут транслировать рекламные сообщения через громкую связь. По словам представителей компании, мера связана с непростой финансовой ситуацией: расходы на содержание инфраструктуры растут, а пассажиры по-прежнему продолжают ездить «зайцами».

Рекламные объявления будут звучать после каждой остановки, перед каждой остановкой, в промежутках между остановками, а также вместо служебных объявлений. При этом в каждом составе будет минимум как один вагон первого класса, доступный по подписке «Электричка Плюс» за 799 рублей в месяц.

«Сегодня в поезде просто сообщают, какая станция следующая. Но почему бы одновременно не рассказать о выгодных кредитах, доставке еды или новых жилых комплексах? Если транспорт может не только перевозить людей, но и продвигать полезные товары и услуги, то он будет это делать», – пояснили в компании.

В пилотном режиме система уже работает на нескольких направлениях. Как отмечают опрошенные пассажиры, после 40-минутной поездки они вспомнить процентные ставки крупнейших банков, два-три бренда кормов для домашних животных и промокоды служб доставок еды.

Если эксперимент окажется успешным, в дальнейшем РЖД планирует внедрить дополнительные форматы монетизации. Среди рассматриваемых мер – обязательный просмотр рекламного ролика перед открытием дверей вагона, брендирование названий станций и «динамическое ценообразование на право сидеть лицом по направлению движения».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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