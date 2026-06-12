 

Глобальный сбой в соцсетях Meta

12.06.2026, 16:34, Разное
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Пользователи по всему миру сообщают о том, что социальные сети Meta, Facebook, Instagram, Messenger и платформа Threads перестали работать.

Пользователей массово и автоматически «выкидывает» из аккаунтов. У тех, кто остался внутри, пустые белые или серые экраны, а лента отказывается обновляться, выдавая ошибку подключения или «unexpected error».

Downdetector зарегистрировал сотни тысяч жалоб со всего мира — от США и Европы до Азии и Израиля. Компания Meta пока не дала никакого объяснения происходящему.


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