Житель Тамбова, отсидевший за фразу «Талибы красавцы», теперь сядет за оскорбление талибов в беседе с прессой после освобождения

Житель Тамбова Николай Евсюхин, ранее отбывший срок за комментарий «Талибы красавцы», вышел на свободу. Свою реплику он опубликовал по случаю исхода войск США из Кабула в 2021 году, однако суд усмотрел в ней поддержку запрещённого террористического движения.

Общаясь с журналистами у ворот исправительной колонии сразу после освобождения, Евсюхин заявил, что больше не намерен вообще никак касаться афганского вопроса и добавил: «Ну их к чёрту, талибов этих *******, пять лет из-за них отмотал». На это обратили внимание правоохранительные органы – согласно их оценке, ранее судимый тамбовчанин совершил повторное правонарушение, публично оскорбив зарубежных партнёров Российской Федерации. Мужчину задержали прямо во время беседы с прессой и в тот же день суд арестовал его на 30 дней. Теперь ему грозит ещё несколько лет в колонии, а с учётом рецидива на УДО он рассчитывать больше не сможет.

Во время судебного заседания журналисты попросили Евсюхина прокомментировать новое дело, но давать дополнительные комментарии он по неизвестным причинам отказался.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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