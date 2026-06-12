 

Швейцария предложила принять у себя участников подписания меморандума между США и Ираном

12.06.2026, 20:35, Разное
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Швейцария предложила принять у себя участников возможного подписания мирного соглашения между Соединенными Штатами и Ираном, сообщило швейцарское министерство иностранных дел агентству AFP.

«Швейцария полностью вовлечена в процесс. Мы поддерживаем тесный контакт с Соединенными Штатами и Ираном», – говорится в кратком сообщении министерства.

Министерство иностранных дел Швейцарии заявляет, что играет активную роль в «поддержке усилий по заключению Меморандума о взаимопонимании, призванного укрепить перемирие и проложить путь к деэскалации конфликта между Ираном и США».


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