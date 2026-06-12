Сборная Парагвая в полном составе депортирована перед матчем против США из-за подозрений в транспортировке наркотиков

Пресс-служба ICE опубликовала видео, в котором штурмом взяла тренировочную базу сборной Парагвая по футболу. Все 26 заявленных на чемпионат игроков, а также тренерский персонал были арестованы и депортированы на военном самолете к себе на родину.

Как заявил полковник ICE Генри Ландансон, перед началом мундиаля силовой службой были досконально изучены досье игроков латиноамериканских сборных. По чистой случайности, все члены команды соперников Соединенных Штатов – Парагвая, оказались замешаны в операции наркокартеля «Родригес» по провозу нескольких сотен килограммов кокаина за щедрое денежное вознаграждение.

По плану наркоторговцев, они хотели воспользоваться дипломатическим иммунитетом. Однако план преступников потерпел крах, так как наткнулся на «твердую решимость величайшей администрации в истории Америки защищать свой суверенитет и границы», как заявил Ландансон.

На происходящее отреагировал и сам Трамп, который назвал сотрудников ICE «настоящими американскими патриотами», а также заявил о наличии у турецких футболистов связей с ИГИЛ и пригрозил ввести 100% пошлины на все австрийские товары в случае победы австралийской сборной третьем матче группового этапа против США.

В то же время глава FIFA Джанни Инфантино поблагодарил американского президента, заявив, что «наркоторговле не место на празднике, который должен объединять людей» и пообещал вручить Трампу премию FIFA за «борьбу с наркоторговлей».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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