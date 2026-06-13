В Ереване задержали математика и публициста Михаила Вербицкого

В Ереване задержали 56-летнего Михаила Вербицкого, математика и публициста, профессора Национального институте математики в Рио-де-Жанейро, бывшего научного сотрудника НИУ ВШЭ, пишет «Медуза».

По словам юриста ереванского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи «Ванадзор» Ани Чатинян, Вербицкого задержали из-за уголовного дела против него в России. Она пояснила, что если РФ отправит запрос на экстрадицию, то по закону Вербицкого арестуют на 40 дней, а если нет – отпустят через 72 часа.

В январе 2025 года Вербицкого в РФ внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Вербицкий работал в Институте теоретической и экспериментальной физики в Москве, преподавал на факультете математики в НИУ ВШЭ, а также в университете Глазго и в бельгийском Свободном университете Брюсселя. Он известен как блогер и создатель «Тифаретника» – платформы, аналогичной «Живому журналу». Сам он в блогах описывал себя как «коммунист», «анархист» и «сатанист»; в конце 1990-х и в начале 2000-х он был сторонником «русского мира» и Национал-большевистской партии.

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