МИД Швейцарии подтвердил отмену назначенных на пятницу переговоров Ирана и США

Министерство иностранных дел Швейцарии опубликовало официальное сообщение об отмене намеченных на пятницу переговоров между США и Ираном, которые должны были состояться на курорте Бюргеншток.

Причины отмены переговоров МИД Швейцарии не уточняет.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс отложил запланированный вылет в Швейцарию «по логистическим причинам». Иранская делегация в Швейцарию также не вылетела.

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