Миллионы людей принимают кальций и витамин D ради костей — масштабный анализ не нашел пользы

Падения в пожилом возрасте — одна из главных проблем глобального здравоохранения. Согласно статистике, ежегодно падает примерно каждый третий человек в возрасте 65 лет и старше. Многие из этих случаев заканчиваются переломами, которые приводят к хронической боли, потере независимости, резкому снижению качества жизни, а часто и к необходимости длительного ухода в специализированных учреждениях. Именно поэтому поиск эффективных способов защиты костей остается важнейшей социальной задачей. Однако привычный и простой метод в виде таблеток себя не оправдал.

Группа ученых из Университета Макгилла (Канада) под руководством докторов Сумита Маджумдара (Sumit Majumdar) и Эдриан Харви (Adrienne Harvey) проанализировала данные 69 клинических испытаний. В экспериментах участников случайно делили на группы, чтобы сравнить реальный эффект от приема добавок с действием «пустышек» (плацебо) или полным отсутствием лечения — это позволяет полностью исключить предвзятость. Суммарно в этих тестах участвовали 153 902 человека. Результаты работы опубликованы в медицинском журнале The BMJ.

Чтобы отсечь случайные результаты, исследователи заранее определили жесткие математические критерии того, какой эффект можно считать клинически значимым. Качество самих экспериментов различалось, но ученые проверили каждую работу на предмет предвзятости и уровня достоверности доказательств. В итоге ни одиночный прием добавок, ни их совместное использование не показали реальной пользы: показатели не улучшились ни для предотвращения общих травм, ни для защиты от наиболее опасных переломов бедра.

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Что важно, выводы оставались неизменными даже после дополнительных анализов. Результаты не поменялись, когда ученые сделали поправку на пол и точный возраст участников, склонность к падениям в прошлом, а также на их среднее потребление кальция с обычной пищей. Впрочем, авторы подчеркнули: результаты нельзя слепо переносить на людей с тяжелыми врожденными патологиями костей или на тех, кто уже проходит специализированное медикаментозное лечение от остеопороза.

В то же время стоит помнить, что показали другие научные работы: в странах с выраженной зимой без приема витамина D число целого ряда иммунных клеток у человека падает на десятки процентов. В России людей с дефицитом витамина D большинство. То есть его прием имеет смысл и вне контекста падений и переломов в пожилом возрасте.

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