Вэнс ответил критикам в Израиле — «Ваша оборона оплачена американцами»

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в течение дня дважды выразил недовольство реакцией израильских политиков на соглашение администрации Дональда Трампа с Ираном, и фактически дал понять, что израильским министрам не стоит нападать на Трампа, учитывая масштаб американской военной помощи Израилю.

Сначала в интервью The New York Times Вэнс призвал израильское руководство смотреть на вещи более реалистично. По его словам, страна с девятимиллионным населением не может решать каждую проблему безопасности силовым путем. Позже, на брифинге в Белом доме, Вэнс высказался еще более резко.

Под конец брифинга Вэнса спросили о сообщении Axios, согласно которому премьер-министр Биньямин Нетаниягу был крайне раздражен соглашением. Поводом для вопроса стали критические заявления Бецалеля Смотрича, Итамара Бен-Гвира и других израильских политиков.

Вэнс сначала заявил, что в частных разговорах Нетаниягу отзывался о соглашении более позитивно. Однако затем заявил журналистам, что его лично «беспокоят» люди в кабинете Нетаниягу, которые публично выступили против сделки и «в некотором смысле очень лично» нападали на президента США.

«Дональд Трамп сейчас единственный глава государства во всем мире, который сочувственно относится к государству Израиль», – заявил Вэнс.

Он предупредил, что на месте члена израильского правительства «не стал бы нападать на единственного сильного союзника, который у них остался во всем мире».

После этого Вэнс фактически напомнил Израилю о масштабах американской военной помощи: «Еще одна вещь, которую я бы сказал: за последние три месяца две трети оборонительных вооружений, защищавших вашу страну, были созданы американскими руками и оплачены американскими налогоплательщиками», – заявил вице-президент США.

«Любой в Израиле, кто считает, что главная проблема его страны – президент США, должен очнуться и понять реальность положения, в котором находится эта страна», – заявил он.

При этом Вэнс утверждал, что достигнутое с Тегераном соглашение может изменить регион, если Иран выполнит свои обязательства.

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