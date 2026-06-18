 

Рынок «Садовод» переедет в Петербург

18.06.2026, 19:03, Разное
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Губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал постановление о создании в центре Санкт-Петербурга рынка «Новый Садовод».

«Ко мне обратилась инициативная группа трудового коллектива «Садовода», которые попросили выделить им участок для переезда. Это честь для нашего города, поэтому скоро петербуржцы смогут приобрести бредовые вещи прямо около Невского проспекта», – сказал Беглов.

На месте московского «Садовода» будет построен оздоровительный комплекс и самый большой в столице ресторанный дворик.

На переезд рынка из бюджетов Москвы и Петербурга выделено 10 миллиардов рублей. «Новый Садовод» откроет свои двери в конце 2026 года.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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