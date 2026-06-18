Гибридная камера Cinelux Sixteen снимает на 16-мм пленку и сразу пишет цифровое видео

Компания Cinelux представила экспериментальную кинокамеру Sixteen, способную параллельно вести съемку на 16-мм пленку и записывать видео в цифровом формате: для проектируемой серийной версии заявлены разрешение 3K и частота до 120 кадров в секунду. Сейчас речь идет о прототипе, но предварительные заказы уже доступны, а релиз камеры запланирован на 2027 год.

У Sixteen один затвор. За один оборот затвора пленка получает аналоговую экспозицию, а отдельный цифровой датчик фиксирует видео. Такая особенность может быть полезна кинопроизводителям, которые сталкиваются с проблемами старых 16-мм камер — физическим износом и сложностью ремонта.

Технология дает возможность совмещать аналоговый формат пленки с преимуществами «цифры». Цифровой материал доступен в режиме реального времени: его можно использовать для просмотра, быстрого монтажа и резервного копирования без ожидания обработки пленки.

Система управляется через Wi-Fi, Bluetooth и Ethernet. В ее состав входят встроенный микрофон и опциональный электронный видоискатель. ПО Sixteen позволяет воспроизводить характеристики различных типов 16-мм кинопленки в цифровом видеопотоке, в том числе то, как пленка передает тени, пересветы, динамический диапазон и цвет.

Официальная цена Sixteen пока не утверждена: Cinelux обещает удержать ее ниже стоимости подержанной Arriflex 416, что примерно составит $40000–90000.

Источник — Cinelux

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