 

Депутат Гуревич посоветовал жителям Сызрани съездить в Монако

18.06.2026, 17:04, Разное
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Депутат Госдумы Святослав Гуревич ответил на петицию трёх тысяч сызранцев, жаловавшихся на нерегулярный вывоз мусора, неожиданным советом расширить географический кругозор. По его данным, в Монако ситуация куда плачевнее: яхты миллиардеров сливают отходы прямо в море, дворники бастуют по четыре раза в год, и ничего – княжество стоит, туристы едут, «Формула-1» проводится.

«Вы бы сначала туда съездили, посмотрели, как там насрано, а потом уже с претензиями приходили», – резюмировал парламентарий.

Вместо жалоб на стихийные свалки во дворах депутат призвал увидеть в них элемент патриотического воспитания и закалки характера. Вид переполненных баков, по мнению Гуревича, учит молодёжь преодолевать трудности, а не бежать за границу при первых признаках дискомфорта. Он также напомнил, что мусорная реформа в самом разгаре, и если кому-то невтерпёж, можно брать пример с предков, которые веками обходились без мусоропроводов и были куда крепче духом.

«У нас мусор не вывозят – это не проблема, это особенность национального ландшафта, к которой надо относиться с пониманием и любовью», – подчеркнул Гуревич.

В качестве утешительного бонуса депутат напомнил сызранцам про местный воздух с ароматом нефтехимии, который, по его словам, «лёгкие тренирует будь здоров». Отдельно парламентарий пожурил граждан за вечное нытьё.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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