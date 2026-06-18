Восемь государств опубликовали заявление, осуждающее «поселенческое насилие»
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Министры иностранных дел Катара, Саудовской Аравии, Иордании, ОАЭ, Индонезии, Пакистана, Египта и Турции опубликовали заявление, осуждающее «усилившееся насилие израильских поселенцев на Западном берегу».
В этом заявлении упоминается недавняя попытка поджога мечети в Джильджилии. Министры заявили, что подобные нападения являются явным нарушением неприкосновенности мест отправления культа и религиозных святынь, а также международного права, включая международное гуманитарное право и соответствующие резолюции ООН.
В заявлении также говорится, что односторонние «незаконные действия Израиля на оккупированной территории», подпитывают нестабильность, насилие и экстремизм и подрывают международные усилия по достижению мира.
Министры иностранных дел выразили солидарность с палестинским народом и поддержали его право на самоопределение и создание независимого суверенного государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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