 

В Подмосковье прошел «черный дождь». Минэкологии России — ситуация в норме

18.06.2026, 17:45, Разное
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Телеграм-канал «Осторожно, Москва» сообщает, что в микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи жители после дождя заметили на подоконниках, автомобилях и других поверхностях следы, похожие на нефтепродукты или гарь.

Министерство экологии РФ утверждает, что никакого «нефтяного дождя» в Подмосковье не было. «В Балашихе люди замечали оседание продуктов горения в виде сажи, такой же как образуется в печке или костре», – говорится в заявлении ведомства.

По официальной версии, сотрудники постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в Котельниках, Реутове, Люберцах и Балашихе превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировали.

Тем не менее, гражданам посоветовали без острой необходимости не покидать помещение, на улице пользоваться масками и держать окна плотно закрытыми.

Напомним: в ночь на 18 июня ВСУ нанесли масштабный удар по Москве и Подмосковью. Основной целью стал нефтеперерабатывающий завод в Капотне – это стало второй атакой за несколько дней. Ключевому предприятию топливной инфраструктуры российской столицы нанесен значительный ущерб.


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