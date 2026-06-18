Изучение иностранного языка с ИИ: в России разработали новую образовательную методику — графический нейророман

Новую методику протестировали в завершившемся учебном году, получив неожиданный результат.

«Одна из задач научного исследования состояла в том, чтобы выявить методические условия и эффективные приемы интеграции графического нейроромана в процесс обучения иноязычному чтению, обеспечивающие развитие рецептивных речевых навыков и повышение учебной мотивации студентов»,— прокомментировал доцент департамента иностранных языков МФТИ Константин Блохин.

Исследователи и преподаватели отмечают, что по мере развития цифровых технологий учащиеся все меньше заинтересованы в чтении объемных текстов. В частности, такую тенденцию описывают психолог Наталия Сметанникова, возглавляющая Русскую ассоциацию чтения, и Марк Прэнкси, автор книг о педагогике и обучении в цифровую эпоху, который ввел в оборот понятия «цифровой абориген» и «цифровой иммигрант».

Особенно остро эта проблема стоит перед преподавателями иностранных языков, поскольку работа с текстом наряду с письмом, разговорной практикой, грамматикой и аудированием составляет один из основных блоков образовательной программы.

Для повышения мотивации учащихся и улучшения их результатов преподаватели иностранных языков применяют интерактивный подход, предполагающий активную вовлеченность учащихся, диалоговую форму взаимодействия и использование медиаматериалов различных форматов. С появлением ИИ открываются новые возможности для развития такого подхода.

При помощи нейросетей создаются не только тексты и изображения, но и виртуальные собеседники, и даже видео- и аудиофайлы. Многие преподаватели уже используют мультимодальные модели Qwen, DeepSeek, ChatGPT и Claude для решения отдельных задач. Остается вопросом времени, когда применение этих ресурсов будет систематически интегрировано в образовательный процесс.

Перспективность использования нейросетей в образовательном процессе, в частности при обучении иностранным языкам, ставит преподавателей и педагогов перед необходимостью разрабатывать соответствующие методики и внедрять их в практику. Созданию и апробации одной из таких методик посвящено исследование Константина Блохина, доцента департамента иностранных языков МФТИ. Статья опубликована в журнале «Филология: научные исследования».

Опираясь на теоретические разработки в области педагогики, методики преподавания иностранных языков и использования ИИ-технологий в образовании, автор исследования формулирует концепцию графического нейроромана как нового инструмента развития навыков чтения для студентов, изучающих иностранный язык.

В отличие от привычных литературных форм, графический нейророман имеет нелинейную структуру и включает помимо текста графические, аудиальные и визуальные элементы. Все эти элементы объединены коммуникативным заданием и сгенерированы искусственным интеллектом на основе литературного произведения, включенного в учебную программу.

«Сегодня нейросети позволяют преподавателям создавать сюжетные линии, в которых студенты сами влияют на развитие событий и напрямую взаимодействуют с главными персонажами литературного произведения. Особую значимость в “эпоху нейросетей” приобретает самостоятельная визуализация прочитанного с последующим сравнением собственных образов с изображениями, сгенерированными нейросетью, что развивает ассоциативное мышление и точность лексического описания»,— подчеркнул автор новой методики.

При разработке методики использования графического нейроромана автор опирался на модель педагогического дизайна ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation — анализ, разработка, развитие, осуществление, оценка).

На этапе анализа преподаватель формулирует образовательные задачи и подбирает литературный материал с учетом уровня подготовки, возраста и специализации учащихся.

Разработка графического нейроромана производится с помощью нейросетей: DeepSeek генерирует сценарную разметку в виде HTML-файла, а Qwen — файл с встроенными интерактивными функциями: озвучивание текста с функцией замедленного повтора, упражнения на понимание сюжета и отдельной лексики и т. д.

«Раньше эти функции реализовывались фрагментарно: в учебнике, рабочей тетради, на аудиодиске и в дополнительных материалах. Благодаря нейросетям теперь у преподавателей появилась возможность публикации мультимодального ресурса на одной веб-странице, и это существенно упростило подготовку учебных материалов. Преподаватель пишет промт-инструкции и корректирует сценарий, сгенерированный ИИ, а не сам создает все материалы с нуля»,— отметил Константин Блохин.

На этапе осуществления работа с мультимодальным файлом графического нейроромана сочетается с классической методикой речевых упражнений на трех этапах взаимодействия с текстом: pre-reading, while-reading, post-reading — перед прочтением, во время чтения и после прочтения.

Завершающий этап оценки включает перечень тестов, определяющих уровень знаний, мотивации и вовлеченности учащихся:

тест на понимание прочитанного; задание на монологическое высказывание по содержанию текста; адаптированная анкета учебной мотивации Ильиной; UES-SF (User Engagement Scale Short Form) — анкета самооценки учебной вовлеченности.

Для оценки эффективности методики Константин Блохин провел эксперимент на базе департамента иностранных языков МФТИ в 2025/2026 учебном году. Он выбрал две группы учащихся с одинаковым языковым уровнем: экспериментальную и контрольную. В первой группе занятия, посвященные развитию навыков чтения, проводились с использованием материалов графического нейроромана, а во второй — с использованием более конвенциональных материалов: печатного текста и комплекса упражнений из учебника.

Тесты и итоговые испытания показали более высокие результаты, мотивацию и вовлеченность среди учащихся экспериментальной группы, в которой применялась новая методика.

«Необходимо отметить, что дидактический эффект возникает не от самого факта применения нейросетей, а от методически обоснованного встраивания генерируемого продукта в классическую трехфазную модель работы с текстом. Таким образом, на первый план выходит педагогическое мастерство преподавателя и его умения “включать” нейросетевые технологии в образовательный процесс»,— объяснил автор исследования.

Департамент иностранных языков МФТИ (ранее кафедра иностранных языков) был создан в структуре МФТИ в 1947 году с целью подготовки высококвалифицированных кадров, владеющих не менее чем двумя иностранными языками, необходимыми для ведения научной, технической, инновационной деятельности и расширения академических связей.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro