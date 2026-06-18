Набиуллина: «У Центробанка есть достаточный запас наличных цифровых рублей, чтобы экономика продолжала работать без интернета»
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор располагает достаточным запасом наличных цифровых рублей, чтобы экономика страны продолжала функционировать даже в условиях полного отключения интернета. Набиуллина подчеркнула, что такая мера предусмотрена на случай «гибридной блокады», и заверила сограждан в абсолютной надёжности третьей формы денег.
Механизм, описанный главой ЦБ, выглядит следующим образом: при отключении сети выпущенные цифровые рубли можно будет самостоятельно распечатать на домашнем принтере и использовать для оплаты продуктов питания, услуг ЖКХ и госпошлин. Для удобства расчётов купюры планируется выпускать номиналом в 100, 500 и 1000 токенов. Особый упор делается на то, что каждый лист – заверяться электронной подписью самого председателя, нанесённой вручную шариковой ручкой.
«Мы готовились к этому сценарию, и хочу заверить: цифровой рубль не исчезнет из ваших кошельков, даже если исчезнет сам интернет, – заявила Эльвира Набиуллина. – Физически он, конечно, нематериален, но это не мешает нам хранить его в специально отведённом для этого несгораемом сервере. В критический момент вы просто нажмёте кнопку «Печать», и каждый виртуальный рубль обретёт плоть. Конечно, курс такого рубля будет слегка отличаться от виртуального оригинала, но это плата за осязаемость. Бумажный цифровой рубль – это вам не криптовалюта, это надёжно, как сейф, даже если сейф стоит в отключённом от сети дата-центре».
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