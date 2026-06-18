Набиуллина: «У Центробанка есть достаточный запас наличных цифровых рублей, чтобы экономика продолжала работать без интернета»

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор располагает достаточным запасом наличных цифровых рублей, чтобы экономика страны продолжала функционировать даже в условиях полного отключения интернета. Набиуллина подчеркнула, что такая мера предусмотрена на случай «гибридной блокады», и заверила сограждан в абсолютной надёжности третьей формы денег.

Механизм, описанный главой ЦБ, выглядит следующим образом: при отключении сети выпущенные цифровые рубли можно будет самостоятельно распечатать на домашнем принтере и использовать для оплаты продуктов питания, услуг ЖКХ и госпошлин. Для удобства расчётов купюры планируется выпускать номиналом в 100, 500 и 1000 токенов. Особый упор делается на то, что каждый лист – заверяться электронной подписью самого председателя, нанесённой вручную шариковой ручкой.

«Мы готовились к этому сценарию, и хочу заверить: цифровой рубль не исчезнет из ваших кошельков, даже если исчезнет сам интернет, – заявила Эльвира Набиуллина. – Физически он, конечно, нематериален, но это не мешает нам хранить его в специально отведённом для этого несгораемом сервере. В критический момент вы просто нажмёте кнопку «Печать», и каждый виртуальный рубль обретёт плоть. Конечно, курс такого рубля будет слегка отличаться от виртуального оригинала, но это плата за осязаемость. Бумажный цифровой рубль – это вам не криптовалюта, это надёжно, как сейф, даже если сейф стоит в отключённом от сети дата-центре».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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