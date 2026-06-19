 

Что известно о «пептиде молодости» GHK-Cu и чем опасны инъекции

19.06.2026, 8:30, Разное
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Фармацевтическая индустрия переживает бум спроса на препараты для инъекций «антивозрастного» пептида GHK-Cu, что сильно настораживает профессиональных медиков и ученых. Хотя бы потому, что уже зафиксировано несколько случаев попадания людей в реанимацию после таких уколов. С другой стороны, у этого пептида действительно есть огромный потенциал для использования в качестве средства, которое частично возвращает пожилому организму эффекты молодости. Давайте разберемся.

Главная сложность с GHK-Cu в том, что у него есть многократно подтвержденная полувековая история исследований, это не ноу-хау, а давно известное науке вещество. Но при этом до недавнего времени на его основе не делали никаких лекарств или препаратов. Поэтому истории применения пептида, как и долгосрочного воздействия на организм нет. Вещество хорошо изучено, его применение в практических целях – нет.

Начиная с открытия GHK-Cu в 1973 году американским биохимиком Лореном Пикартом, у него последовательно обнаруживали новые полезные функции. Три цепочки аминокислот глицил-L-гистидил-L-лизин сами по себе биологически малоактивны, но после образования связи с ионом меди Cu превращаются в универсальный стимулятор едва ли не всех важнейших процессов в организме. Однако все это происходит только в молодости – с переходом к зрелому возрасту выработка GHK-Cu падает на 80 %. Отсюда и закономерное желание искусственно поддерживать нужный уровень – вводить пептид при помощи инъекций.

Соблазн очень велик, потому что доказано, что GHK-Cu ускоряет заживление ран и выработку коллагена в любом возрасте. Однако он ускоряет рост мышц и волос только в молодости. Этот пептид помогает бороться с окислительным стрессом и воспалениями, обеспечивает профилактику нейродеградации и участвует в регуляции генов, так как связан с 4000 изменениями в экспрессии генов человека. Его даже подозревают в возможности использования как противоракового средства.

Увы, пептиды по своей природе вовсе не обязательно безопасны – как раз потому, что активно воздействуют на организм. А потому официальная медицина категорически против их широкого и бездумного применения. Риски превращения препаратов на основе пептидов в пока неизвестные токсины, как и возникновение опасной иммунной реакции, слишком велики. А потому не стоит поддаваться соблазну сделать «укольчик молодости».Источник &#8212 NIH


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