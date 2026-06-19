 

Navee показала первый потребительский экраноплан WaveFly 5X

19.06.2026, 10:30, Разное
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Китайская компания Navee в начале июня провела на озере Тайху демонстрационные полеты своего нового детища – экраноплана WaveFly 5X. Его назвали первым устройством такого типа, которое рассчитано на перевозку всего одного человека, то есть это персональное средство передвижения. И оно коммерческое — в отличие от прочих моделей, этот экраноплан можно будет свободно купить.

Большинство известных экранопланов – крупногабаритные, и, хотя им очень далеко до «Каспийского монстра», они все же рассчитаны на перевозку значительных объемов груза и групп людей. А потому имеют много ограничений по применению, что затрудняет распространение данного вида транспорта. Самым маленьким считался 2-местный иранский «Bavar-2», но это сугубо военная машина, специально спроектированная для разведки в узости Ормузского пролива.

В конструкции WaveFly 5X нет ничего революционного, все уже давно описано и смоделировано. Капсула из углеродного волокна имеет две пары широких и коротких крыльев, которыми опирается о воздушную подушку. В движение аппарат приводят два пропеллера на выносных штангах в передней части. Экраноплан может перевозить до 140 кг груза с максимальной скоростью 85 км/ч на расстояние до 80 км. Жирный минус – это очень, очень шумная машина.

Источник &#8212 Navee


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