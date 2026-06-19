Лавров пригрозил началом ядерного конфликта между Россией и NATO

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что прямое столкновение между NATO и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями. Эту угрозу он изложил в своей статье «Украина, Европа и глобальная безопасность», опубликованной в пятницу 19 июня на официальном сайте МИД РФ. Перед текстом статьи указано, что данная статья планировалась для публикации европейским изданием Politico Europe, однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена.

«Под лозунгом «стратегической автономии» в Европе происходит серьёзное укрепление силовых потенциалов, в том числе в ядерной сфере, – указано в статье министра иностранных дел России. – Глубокое беспокойство вызывают намерения Парижа предоставить «ядерный зонтик» нескольким странам Евросоюза и NATO . К укреплению безопасности ни самой Франции, ни получателей её «помощи» это точно не приведёт».

«При всём этом политические и военные деятели в Европе приписывают РФ агрессивные планы, которые, якобы, не ограничиваются Украиной, – продолжает Лавров. – Президент РФ много раз заявлял, что это – бред, провокация и дезинформация с целью выбивания бюджетных денег на борьбу с Россией. И это не тот фон, на котором можно вести содержательные переговоры о чём бы то ни было».

Материал завершается «умиротворяющей» сентенцией о необходимости восстановления доверия, «антироссийскими действиями Запада и Европы как его составной части в эпоху после «холодной войны». «Доверие можно вернуть только практическими шагами, доказывающими искренность отказа от использования дипломатии в качестве прикрытия для реализации экспансионистских замыслов», – подчеркивает Лавров.

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