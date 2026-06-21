В 2027 году в Норвегии начнется строительство первого в мире тоннеля для морских судов

Омывающее западное побережье Норвегии Море Стадхавет известно своим суровым нравом: более трех месяцев в году здесь бушуют сильнейшие штормы с высотой волн, достигающих иногда 30-метров. Для страны, где одними из основных отраслей промышленности являются рыболовство и судоходство, это создает колоссальные проблемы.

Чтобы навсегда избавится от них было принято решение пробурить в скалах полуострова Стадландет тоннель длиной 1,7 км, который соединит Молде-фьорд и Кьедеполлен в Ванюльвс-фьорде. Общая протяженность тоннеля с учетом примыкающих к нему сооружений составит 2,2 км. Примерная стоимость проекта — около $805 млн.

Размеры тоннеля позволят проходить по нему морским судам, включая круизные лайнеры высотой 50 и шириной 36 метров. Прежде чем было принято окончательное решение о строительстве первого в мире гидротехнического сооружения подобного класса несколько лет шло обсуждение проекта. Окончательный итог: строительство планируют начать в начале 2027 года, а завершить — примерно через пять лет.

Источник — Norwegian Coastal Administration

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