 

В 2027 году в Норвегии начнется строительство первого в мире тоннеля для морских судов

21.06.2026, 8:30, Разное
  Поддержать в Patreon

Омывающее западное побережье Норвегии Море Стадхавет известно своим суровым нравом: более трех месяцев в году здесь бушуют сильнейшие штормы с высотой волн, достигающих иногда 30-метров. Для страны, где одними из основных отраслей промышленности являются рыболовство и судоходство, это создает колоссальные проблемы.

Чтобы навсегда избавится от них было принято решение пробурить в скалах полуострова Стадландет тоннель длиной 1,7 км, который соединит Молде-фьорд и Кьедеполлен в Ванюльвс-фьорде. Общая протяженность тоннеля с учетом примыкающих к нему сооружений составит 2,2 км. Примерная стоимость проекта — около $805 млн.

Размеры тоннеля позволят проходить по нему морским судам, включая круизные лайнеры высотой 50 и шириной 36 метров. Прежде чем было принято окончательное решение о строительстве первого в мире гидротехнического сооружения подобного класса несколько лет шло обсуждение проекта. Окончательный итог: строительство планируют начать в начале 2027 года, а завершить — примерно через пять лет.

Источник &#8212 Norwegian Coastal Administration


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

21.06 / The Observer — премьер-министр Великобритании подаст 22 июня в отставку

21.06 / Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1579-й день войны

21.06 / В Швейцарии ожидают начала переговоров между Ираном и США

20.06 / Каспийское море осушат ради железной дороги в Китай

20.06 / В Краснодаре преступник, вооруженный ножом, напал на посетителей торгового центра

20.06 / Одну из самых распространенных гипотез темной материи поставили под сомнение

20.06 / «Все козыри в руках президента» — Трамп разместил в соцсети статью о себе и Нетаниягу

20.06 / Доступ к биометрическим замкам в подъездах начнут блокировать в случае «недостаточно оптимистичного» выражения лица гражданина

20.06 / Астероид-неваляшку назвали пришельцем из внешней Солнечной системы

20.06 / МИД Швейцарии подтвердил, что дипконтакты Ирана и США продолжаются

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике