Каспийское море осушат ради железной дороги в Китай

Правительство утвердило план поэтапного осушения Каспийского моря для строительства скоростной ветки Нового шёлкового пути. Гигантские насосы за семь лет перекачают воду в сторону Аральского моря, а на освободившемся дне проложат рельсы.

Запуск магистрали запланирован на 2030 год – это сократит путь из Азии в Европу на трое суток. Всю рыбу обещают переселить в специальные пруды рядом с будущей станцией, а дно засадят тополями для будущих шпал. Экологов и нескольких особо возмущённых ихтиологов отстранили от обсуждения и отправили в санатории, обвинив в «подверженности иностранному влиянию».

«Веками люди смотрели на это море и ничего не делали, но теперь мы заставим воду работать, – заявил глава строительного треста Иван Чжу. – Вместо волн застучат колёса, вместо чаек засвистят тепловозы, а вместо белуги по рельсам поползут контейнеры».

—

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro