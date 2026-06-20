 

«Как этот малолетка разговаривает с моим другом Александром?» Трамп возмутился ультиматумом Зеленского Лукашенко

20.06.2026, 14:04, Разное
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Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social обращение к Владимиру Зеленскому, который накануне предъявил ультиматум белорусскому лидеру Александру Лукашенко с требованием прекратить поставки топлива в Россию и начать отвод военной техники от украинской границы.

 «Как этот малолетка разговаривает с моим другом Александром? Пока я веду успешные переговоры с Минском, и пока мой друг Александр помогает нам найти общие точки с Россией, Зеленский развязывает новую войну», – пишет хозяин Белого дома.

Американский лидер порекомендовал президенту Украины извиниться и отозвать свой ультиматум. В противном случае, по его словам, Украина может лишиться поддержки США, а спутники Starlink «перестанут работать с украинскими терминалами».

«Я хочу предостеречь Зеленского от необдуманных шагов и напомнить, за чей счёт он держит власть и фронт. Александр Лукашенко – мой товарищ и я его в обиду не дам. Иначе последствия будут очень неприятные», – пообещал Трамп.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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